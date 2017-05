Huawei regala il Premium Kit sull'acquisto del P10 e P10 Plus

lancia oggi l’operazione a premi, un’esclusiva confezione ricca di gadget mobile, dedicata a tutti coloro che acquisteranno i nuovi smartphone

Il Premium Kit contiene 1 asta per selfie con treppiedi, 1 caricatore da automobile “Supercharge”, 1 cavo di ricarica rapida e 1 adattatore Type-C. Un vero e proprio premium set di accessori indispensabili per vivere al meglio tutti i momenti delle vacanze estive grazie ai nuovi smartphone Huawei. Sarà estremamente semplice catturare con una qualità eccezionale i migliori ricordi dell’estate e godersi ogni momento di viaggio o di relax senza alcuna preoccupazione, grazie anche al pratico caricatore da auto “Supercharge” perfetto per ricaricare il tuo Huawei durante i lunghi tragitti in auto.

Per ottenere il Huawei Premium Kit bastano pochi e semplici passi: tutti coloro che acquisteranno Huawei P10 o Huawei P10 Plus tra il 18 maggio e il 22 giugno 2017, presso i punti aderenti dei rivenditori fisici e online* dei dispositivi Huawei e presso l’e-commerce ufficiale Vmall, potranno richiedere il kit registrando il proprio acquisto all’interno del portale dedicato e compilando il form online entro il 6 luglio 2017. Dopo aver analizzato i dati di acquisto e del nuovo smartphone, Huawei invierà il cofanetto direttamente all’indirizzo indicato durante la registrazione.