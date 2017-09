Huawei rivaluta il vecchio smartphone fino a 500 Euro se si acquista un Mate 9

lancia una promozione esclusiva dedicata a tutti coloro che acquisteranno gli smartphone Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro e Huawei Mate 9 Porsche Design.

Acquistando uno dei modelli della famiglia Mate 9, dal 21 Settembre al 12 Ottobre 2017, si potrà ricevere fino a 500 € per il vecchio smartphone.

Per accedere alla promozione bastano pochi e semplici passi: tutti coloro che acquisteranno Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design dal 21 Settembre al 12 Ottobre 2017, potranno richiedere la valutazione del loro vecchio smartphone registrando la prova d’acquisto e i propri dati personali all’interno del portalewww.huaweipromo.it entro 21 giorni dalla data di acquisto. Huawei invierà le istruzioni per far ritirare al corriere il vecchio smartphone e, se in linea con i requisiti della promozione, invierà la conferma della valutazione al consumatore. Entro pochi giorni il consumatore riceverà un bonifico pari all’importo valutato.

Partecipano alla valutazione solo i modelli individuati nel regolamento e che rispondono a determinate condizioni.