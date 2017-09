Huawei si classifica al 70° posto nel 'Best Global Brands Report 2017'

Interbrand, società di consulenza leader a livello mondiale, ha diffuso il Best Global Brands Report del 2017 e ha confermato il passaggio di Huawei al 70° posto - due posizioni in più rispetto alla classifica del 2016. Il marchio è stato valutato circa 6,676 miliardi di dollari, con una crescita del 14% nell'ultimo anno.

Questo è il terzo anno consecutivo in cui Huawei guadagna posizioni nella classifica di Interbrand, dopo il suo debutto come primo marchio della Cina Continentale riconosciuto come Best Global Brand nel 2014.

Fondata nel 1974, Interbrand è la più grande azienda di consulenza integrata a livello mondiale con una base di clienti che comprende circa due terzi delle aziende Fortune 100. Il suo "Best Brands Ranking" annuale è altamente considerato in tutto il mondo ed è comunemente usato come indicatore del valore globale del marchio.

I brand di tecnologia continuano a dominare il Best Global Brands Report di Interbrand anche quest'anno, con la massima percentuale della classifica Top 100. Come azienda tecnologica impegnata nell'eccellenza del settore ricerca e sviluppo, il continuo riconoscimento di Huawei nella classifica di Interbrand è testimonianza della sua leadership tecnologica e della crescente influenza globale.

Secondo Interbrand, Huawei sta accelerando le trasformazioni digitali globali e costruendo un mondo migliore con la creazione di reti avanzate. Questo ha contribuito alla rapida crescita del valore del marchio del 14% ed evidenzia ancora la forza dell'azienda a livello globale.

Huawei risulta essere tra le 8 aziende cresciute maggiormente.

Il valore di marca di Huawei continua a crescere, in gran parte ciò è dovuto alla crescita costante della performance e alla sua penetrazione nel mercato dell'elettronica di consumo. Nella prima metà del 2017, le spedizioni di smartphone Huawei sono salite a 70,01 milioni, con un incremento annuo del 20,6 % - superando la media del settore. Le serie premium di smartphone – HUAWEI P e HUAWEI Mate - sono diventate sempre più popolari in tutto il mondo, rafforzando l’influenza del brand nei mercati di fascia alta.

Secondo gli analisti della IDC, i volumi di spedizione hanno reso Huawei il più grande produttore di smartphone in Cina e il terzo più grande in tutto il mondo nel secondo trimestre del 2017. La quota di mercato globale di Huawei ha raggiunto il 11,3 %, in crescita rispetto al 9,8 % dello stesso periodo dello scorso anno – a un punto percentuale di distanza da Apple.

Oltre alla sua gamma di smartphone, Huawei ha lanciato anche una linea di tre nuovi MateBook PC, unendo design elegante e portatile con potenti prestazioni. Dal lancio, la nuova gamma HUAWEI MateBook ha ricevuto notevoli lodi e riconoscimenti da parte dei media e dei consumatori.

Huawei continua ad essere riconosciuto da numerose istituzioni prestigiose e incluso nelle classifiche più riconosciute del mondo. Nell'ultimo “Fortune 500”, Huawei è stato inserito nella Top 100 per la prima volta, salendo dal 129° all’83° posto. Inoltre, nel 2017, Huawei è stato l’unico brand cinese a essere inserito nella classifica Forbes dei marchi di maggior valore al mondo del 2017.