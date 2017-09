Huawei supera Apple e diventa il secondo produttore di smartphone al mondo

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla società Counterpoint,avrebbe superatoe sarebbe quindi diventato il secondo produttore di smartphone al mondo. L’azienda cinese avrebbe raggiunto questo importante traguardo a giugno e luglio di quest’anno.

Al primo posto, ovviamente, resta Samsung. La relazione inoltre rileva che le vendite di agosto registrate da Huawei sono state importanti, quindi non rappresenta certo una sorpresa questo traguardo.

Nel rapporto i ricercatori parlano anche degli smartphone più venduti a Luglio. Al primo posto troviamo l’iPhone 7, seguito dall’iPhone 7 Plus, ma in classifica sono anche presenti l’OPPO R11 (terzo), OPPO A57 ed ovviamente il Galaxy S8, rispettivamente quarto e quinto. La top ten è chiusa dal Redmi Note 4X di Xiaomi, il Galaxy S8 Plus, l’iPhone 6, Galaxy J7 Plus ed il Galaxy A5 del 2017.

I ricercatori sottolineano giustamente che “mentre Huawei non ha piazzato nessuno dei propri smartphone nella top ten, resta comunque il secondo marchio al mondo”.