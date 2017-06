Huawei: superata Apple in termini di vendite a Dicembre

Huawei è ormai da tempo il terzo produttore al mondo di smartphone per numero di vendite. La società asiatica, però, ha riferito di aver superato, per un mese,, director of product center di, ha rivelato che la sua azienda ha superatoa livello di vendite in tutto il mondo nel mese di dicembre 2016.

Secondo il dirigente, Huawei ha toccato quota 13,2% nel mercato, rispetto ad Apple, che si è fermata al 12%.

Ma non è tutto, perchè Wang ha anche affermato che ad oggi Huawei sta vendendo più di Samsung in alcune nazioni, che però non ha specificato. Samsung, però, nonostante ciò resta ancora il primo produttore di smartphone al mondo, ma il brand Honor è il “marchio numero uno al mondo in termini di acquisti online”, secondo Wang.

Nella giornata di ieri Huawei ha annunciato l’Honor 9, che sarà disponibile in 74 paesi a livello mondiale.

Huawei ha venduto nel 2016, 139 milioni di cellulari.