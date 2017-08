Huawei svela la colorazione Midnight Black dell'Honor 9

: Una nuova colorazione si aggiunge alla gamma di. L’elegantesi affianca all’esclusivo Glacier Grey e al sempre apprezzatissimo Sapphire Blue.

Il nero è un grande classico senza tempo, una nuance versatile che non può mai mancare nel guardaroba di chi vuole sempre essere alla moda.

Honor ancora una volta vuole venire incontro alle esigenze dei suoi utenti, offrendo una colorazione perfetta per tutti gli stili. Conferendo al colore nero la lucentezza che contraddistingue il design di Honor 9, il nuovo Midnight Black presenta un look classico ma al tempo stesso innovativo.

Racchiuso nell’elegante corpo in vetro 3D posteriore composto da 15 strati che brillano di luce naturale, Honor 9 Midnight Black presenta una colorazione intramontabile sotto una nuova luce. Honor 9 è un device fluido e veloce con ricarica rapida e batteria di lunga durata e una doppia fotocamera in grado di scattare foto chiare e brillanti, in ogni condizione di luce. Un telefono pensato per chi vuole vivere una esperienza fotografica unica e prestazioni senza limiti: con questo livello di dettaglio e di rifinitura Honor 9 è la fusione perfetta tra stile e tecnologia.

Honor 9 nella colorazione Midnight Black sarà disponibile all’acquisto su vMall, lo store online ufficiale di Honor e Huawei, e presso le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo consigliato di 449€.