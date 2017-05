Huawei svela la nuova linea Matebook, da fine giugno a partire da 1199 Euro

, nel corso dell'evento di Berlino che abbiamo anche seguito in diretta, ha presentato ben tre nuovi, che andranno ad ampliare la propria offerta mobile.

Gli Huawei MateBook X, Huawei MateBook E ed Huawei MateBook D sono caratterizzati da un design curato, materiali di derivazione aerospaziale e schermo borderless. Con l’introduzione di questa nuova linea, Huawei riconferma ancora un volta il proprio impegno nell’innovazione, anche in settori differenti rispetto agli smartphone. I tre nuovi MateBook cominceranno ad essere distribuiti durante l’estate 2017.

MateBook X offre un rapporto screen-body dell'88%, con cornici esterne di soli 4,4 millimetri. Si tratta di un notebook da 13 pollici senza ventola e con porocessore intel Core i5 o i7 di settima generazione, sistema Dolby Atmos e sensore per le impronte digitali. A livello software include il sistema di autenticazione biometrica Windows Hello, ed incorpora MateBook Manager, che facilita la connessione tra gli smartphone Huawei ed il Matebook, ma alcune funzioni saranno disponibili solo la prossima estate.

Matebook E, invece, è un 2-in-1 con rapporto dell'84%, nuova tastiera Folio (disponibile in blu, marrone e rosa) con angolazione regolabile (che può raggiungere fino a 160°), e processore a scelta tra l'Intel Core i5 o m3 di settima generazione, e schermo 2K. All'interno atroviamo anche una batteria da 33.7Wh e un chip indipendente e criptato per l’autenticazione con impronte digitali, che permette di avere maggiore sicurezza e privacy. MateBook E è dotato di vari accessori, inclusi un nuovissimo MateDock2 multifunzione e una MatePen.

Matebook D, infine, è un notebook da 15,6 pollici con rapporto screen-to-body dell'83% ed angolo di visione di 178 gradi. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra il processore Intel Core i7 o i5 di settima generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce 940MX opzionale e sistema Audio Dolby Atmos.

Huawei MateBook X sarà disponibile a fine giugno 2017 in Italia al costo di 1399€ nella colorazione Dark Grey. La versione italiana del dispositivo è dotata di un processore Intel Core i5-7200U, con 8GB di memoria e SSD di 256GB. MateBook E sarà disponibile a fine giugno 2017 al prezzo consigliato al pubblico di 1199€ nella colorazione Dark Grey. La versione italiana del dispositivo è dotata di un processore Intel Core i5-7Y54, con 4GB di memoria e SSD di 256GB.