Hubble ci mostra delle stelle giovani sui bracci di una galassia a spirale

Il telescopio spaziale Hubble ci mostra una galassia a spirale illuminata danascenti lungo i propri bracci. L'oggetto in questione è NGC 5559, che mostra il suo bulge centrale circondato da un disco di gas e polveri.

Proprio questi bracci rotanti sono ricchi di nuove stelle facilmente distinguibili per il loro colore blu. Lo scatto è di questo mese, ed è solo uno dei tanti che conosciamo grazie ad Hubble, come ad esempio la galassia attorcigliata e asimmetrica, che ha assunto la sua particolare forma a causa dell'attrazione di un'altra galassia vicina, la galassia nana a spirale barrata vicina alla Via Lattea, la galassia nana che è stata chiamata per errore con due nomi differenti e il megamaser che sprigiona microonde.