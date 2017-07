Hubble ci regala uno scorcio suggestivo della luminosa galassia NGC 4248

Il telescopio spaziale Hubble ha scattato una foto della, un accumulo di gas brillante che si affaccia tra la polvere interstellare scura, denso di stelle luccicanti. La galassia si trova adalla terra, dunque la foto in fondo alla news ritrae il suo aspetto di 24 milioni di anni fa.

Hubble, nato dalla collaborazione tra la NASA e l'ESA, sta scansionando molte masse stellari per capire in che mondo si sono formate, analizzando la nascita di nuove stelle dell'universo. Capire quanta massa hanno le stelle e come si evolvono nel tempo permette agli scienziati di confermare le teorie già esistenti o di crearne nuove.

Anche le studio della variazione di un cluster di stelle (ammasso di stelle) come NGC 4248 è essenziale perché mette in relazione la formazione delle stelle con la galassia che le ospita e tutto il mezzo interstellare che esiste nello spazio, ovvero il gas e la polvere tra una stella e l'altra.