Hubble riprende la galassia attorcigliata che ha perso la sua forma simmetrica

Il telescopio spaziale Hubble ci regala un'immagine di una galassia molto diversa dalle solite: parliamo di IC 1727, visibile in foto, la cui forma è stata completamentedall'interazione con la galassia NGC 672 che invece si trova appena al di fuori dello scatto che trovate in fondo alla news.

Hubble nelle ultime settimane ci ha regalato gli scatti di galassie a spirale barrate, parzialmente ricoperte dalla polvere interstellare o quasi nascoste, ma adesso tocca a IC 1727 che appare completamente attorcigliata e asimmetrica a causa dell'interazione con la sua vicina NGC 672.

Come è visibile nello scatto, IC 1727 non ha un nucleo centrale o un disco riconoscibile perché è stata sempre attratta dalla sua vicina. L'interazione in realtà è reciproca e fa sì che entrambe le galassie generino delle nuove stelle grazie al movimento di gas e polvere azionato nella loro vicinanza, dovuto alla forte attrazione che generano l'una verso l'altra per la massa che possiedono.

Gli astronomi sono stati in grado di stimare la formazione delle stelle fra le due galassie per ipotizzare la connessione tra le due: nei due casi, le stelle presentano un'età che va dai 20 ai 30 milioni di anni oppure un'età che va dai 450 ai 750 milioni di anni. Dunque l'avvicinarsi dei giganti IC 1727 e NGC 672 ha messo in movimento così tanta materia da permettere la nascita delle stelle che si trovano fra di esse.