Hubble riprende una foto dell'incredibile nebulosa Tarantola

Alla distanza di 160.000 anni luce dalla terra, al di fuori della Via Lattea, c'è una regione molto estesa che al suo interno ha un altissimo numero di stelle che si stanno formando (colore blu) chiamata. La foto che ritrae questa zona lontana è visualizzabile in fondo alla news nella sua interezza.

Lo scatto ci è stato fornito dai dati del telescopio spaziale Hubble, che ha catturato tutti i filamenti di gas simili a quelli di una ragnatela nella regione della grande nube di Magellano, somiglianza che ha ispirato il nome nebulosa Tarantola, nota anche per le 'bolle' a nido d'ape identificabili in basso a sinistra.

Una nebulosa è una regione ricca di polveri, idrogeno e plasma, ma il nome veniva usato in passato per descrivere zone colme di oggetti che si pensava non fossero riconducibili a stelle, pianeti o comete.

Fin dalla scoperta della nebulosa Tarantola che risale al 1990 gli scienziati si sono interrogati a lungo sul perché quella zona avesse questa forma così strana e particolare rispetto ad altre regioni. Solo nel 2010 un gruppo di astronomi ha presentato una spiegazione tramite simulazioni al computer: la sue forma è dovuta a due esplosioni supernova combinate, una più antica e un'altra più recente che ha permesso l'espansione del materiale in questo strano ed unico pattern.

Probabilmente l'effetto visibile nella nebulosa in questione può essere riscontrato anche in altre regioni, ma ci è impossibile vederlo perché non ci troviamo alla giusta angolazione per osservare frontalmente le strutture a nido d'ape.

