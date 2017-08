Hubble scatta una foto ad una galassia nana vicina alla Via Lattea

Il telescopio spaziale Hubble continua a regalarci immagini incredibili di Galassie lontane. Stiamo parlando di, una galassia nana che dista 44 milioni di anni luce dalla terra dunque relativamente 'vicina', che la rende un ottimo caso di studio per gli scienziati che stanno studiando le galassie nane.

Hubble non smette mai di stupirci, dopo le recenti foto di NGC 4248 e IC 342. Il nuovo scatto di NGC 5949 riguarda una galassia nana con una massa 100 volte più piccola della Via Lattea, chiamata nana per via della bassa quantità di stelle e rientrante nella categoria delle galassie a spirale barrata.

La struttura delle due braccia che partono da una barra centrale che attraversa il nucleo non è ben visibile dalla foto in fondo alla news, ma per semplicità vi rimandiamo all'immagine di NG 1300 per capire la struttura di una galassia a spirale barrata.

Lo studio della materia oscura nelle galassie nane è un argomento molto interessante per gli scienziati, nello specifico si cerca di capire la sua distribuzione ad aureola nella parte più esterna.