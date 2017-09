Hubble scatta una foto alla galassia Megamaser che sprigiona microonde

Nell'universo è possibile trovare diverse onde elettromagnetiche, ognuna emessa da un certo fenomeno: dai raggi gamma ad alta energia fino ad arrivare alle microonde o alle onde radio. Senza ovviamente dimenticare la luce, ovvero la frequenza ottica. Hubble recentemente ci ha regalato lo scatto di unache emette microonde.

A livello scientifico un maser è un Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ovvero una sorta di laser che trasmette onde elettromagnetiche alla frequenza delle microonde. Esistono maser naturali nello spazio: alcuni sono stati chiamati "megamaser". Ad esempio il centro di alcune galassie emette grandi quantità di energia: si pensa che le emissioni siano guidate da buchi neri supermassicci che attirano a sé il materiale circostante rilasciando radiazioni estremamente luminose.

Nella foto in fondo alla news catturata grazie al telescopio spaziale Hubble potete vedere due galassie: MCG+01-38-004 è quella in alto di colore tendente al rosso e MCG+01-38-005 è quella in basso, bluastra. La seconda è il megamaser che al centro ha un nucleo galattico attivo che butta fuori enormi quantità di energia che stimola le nuvole d'acqua circostanti. Idrogeno e ossigeno assorbono le radiazioni del nucleo e le riemettono a diverse frequenze, una della quali corrisponde alle microonde.

Hubble non è in grado di rilevare le microonde, ma per questo ci sono altri telescopi costruiti per l'evenienza. Questa particolare frequenza è stata molto utile in passato, perché ci ha permesso di calcolare la velocità di espansione dell'universo che è legata alla costante di Hubble. Edwin Hubble, il cui nome è stato usato per il famoso telescopio, fu il primo scienziato a scoprire l'espansione dell'universo, da qui il nome della costante.



Le predenti scoperte di Hubble sono la galassia attorcigliata e asimmetrica, che ha assunto la sua particolare forma a causa dell'attrazione di un'altra galassia vicina, una galassia nana a spirale barrata vicina alla Via Lattea e la galassia nana che è stata chiamata per errore con due nomi differenti.