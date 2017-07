Hyperloop di Elon Musk ottiene la prima approvazione dalla Casa Bianca

Elon Musk, con grande orgoglio, ha annunciato attraverso il proprio account ufficiale Twitter che The Boring ha ottenuto l’approvazione dal governo degli USA per costruire un Hyperloop in grado di collegare New York, Philadelphia, Baltimora e Washington.

L’amministratore delegato di Tesla, però, poco dopo ha precisato che si tratta solo di un’approvazione verbale, e per quella formale bisognerà attendere ancora molto.

Il progetto, nonostante il primo ok è tutt’altro che di facile realizzazione e le città dovranno avere delle conversazioni per discuterne. Un portavoce della Casa Bianca, però, nel frattempo ha parlato di “conversazioni positive” con Musk, ma non ha citato i rappresentanti della città che saranno interessate da Hyperloop.

Il vice segretario del sindaco di New York, ha affermato a The Verge che “nessuno in municipio ha sentito il signor Musk o un qualsiasi rappresentante della sua compagnia”, e lo stesso ha fatto anche il collega di Washington, mentre il vice direttore delle comunicazioni di Philadelphia, attraverso una mail ha affermato che Musk non ha contattato nessuno sulla possibile realizzazione di una Hyperloop, che sebbene si tratti di una tecnologia innovativa, è “prematura ed ancora non è stata provata”.

Il sindaco di Baltimora, Catherine Pugh, invece, si è detta entusiasta, in quanto il suo “potenziale è enorme per creare nuove opportunità e trasformare il modo in cui ci colleghiamo alle città vicine”.