Hyperloop One diventa Virgin Hyperloop a seguito di un massiccio investimento

Richard Branson, il famoso investitore britannico, fondatore del, ha deciso di effettuare un massiccio investimento in Hyperloop One , la compagnia che ora sarà nota come

Chiaramente questo investimento non modifica in alcun modo i piani di sviluppo del nuovo sistema di trasporto di cui vi abbiamo più volte parlato su queste pagine, ma anzi, darà una spinta importante al progetto.

In un comunicato stampa diffuso dal gruppo inglese, Virgin ha sottolineato che sin dalla sua creazione “Virgin si è contraddistinta per i suoi investimenti in imprese innovative, dalle compagnie aeree alla nostra linea spaziale, abbiamo sempre mostrato molto interesse nei confronti delle innovazioni nel settore dei trasporti, che rappresenta una via importante per trasformare la vita delle persone. Questo è solo l’ultimo esempio. Ci teniamo inoltre a sottolineare che, Virgin Hyperloop One sarà completamente elettrico e la squadra che sta lavorando sul progetto si sta assicurando che il progetto sia sostenibile”.