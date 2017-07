Hyperloop One: effettuata con successo la prima corsa di prova?

Del potenziale diabbiamo a lungo parlato su queste pagine, in quanto un sistema di trasporto a levitazione magnetica non si è mai visto. La società, però, ha annunciato che lo scorso 12 Maggio ha completato il suo primo test su larga scala.

Il mezzo di trasporto è riuscito a raggiungere la velocità di 70 miglia orarie nel centro di testing del Nevada, secondo quanto riportato da The Verge. Il veicolo ovviamente era vuoto e non conteneva alcun passeggero, ma il fatto che il viaggio sia stato condotto con successo a termine rappresenta sicuramente una notizia estremamente importante per questo tipo di trasporti. Il prossimo obiettivo, arrivati a questo punto, è di ottenere dei gusci in alluminio e fibra di carbonio per portare la velocità a 250 MPH.