I 280 caratteri di Twitter? Possono essere bloccati, ecco come

La scorsa settimanaha annunciato quello che abbiamo etichettato come un vero e proprio cambiamento epocale. Il social network di micro blogging, infatti, ha eliminato il limite dei 140 caratteri, raddoppiandolo e portandolo appunto a 280.

Una decisione che. però, non sembra essere andata giù allo zoccolo duro del sito, il quale ha accusato i dirigenti di aver “snaturato” la piattaforma nota proprio per i 140 caratteri.

Per coloro che non hanno accettato questa novità, però, è già presente un modo per bloccarla. Si chiama Block280 ed altro non è che un’estensione per Google Chrome che nasconde tutto ciò che viene scritto nei tweet dopo i 140 caratteri, di fatto nascondendo i messaggi dal 141esimo carattere in poi.

Per visualizzare i tweet per intero, basterà cliccare semplicemente sul link che verrà aggiunto dallo stesso plugin ed il gioco è fatto.

Per maggiori informazioni, ed ovviamente il link per effettuare il download, vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul Chrome Web Store.