I 3 astronauti della Stazione Spaziale Internazionale sono tornati sulla terra

I 3 astronauti della ISS (International Space Station) sono arrivatisulla terra, atterrando in Kazakhstan come previsto. Peggy Whitson, l'astronauta che ha accumulato più giorni in assoluto nello spazio, Jack Fischer e Fyodor Yurchikhin della Roscosmos sono atterrati senza alcun problema.

I 3 astronauti hanno dato un grande contributo a diversi esperimenti scientifici riguardanti i campi della biologia, biotecnologia, fisica e scienze della terra grazie ai cargo delle astronavi (tra le quali le Dragon di SpaceX) che hanno portato tonnellate di provviste e dispositivi.

Tra gli esperimenti sono stati effettuati degli studi agli occhi e ai tessuti polmonari per analizzare gli effetti della microgravità su di essi, l'analisi della crescita delle piante e gli effetti di alcuni farmaci per la cura del cancro.

Peggy Whitson è tornata sulla terra con un record di 665 giorni nello spazio, un traguardo importante per lei ma anche per i futuri astronauti per i quali è un importante riferimento.

Terminata la spedizione 52, la spedizione 53 continua le sue operazione sulla ISS, con Randy Bresnik della NASA al comando, Sergey Ryazanskiy della Roscosmos e l'italiano Paolo Nespoli dell'ESA (European Space Agency). I 3 astronauti continueranno a lavorare sui loro esperimenti fino all'arrivo di Mark Vande Hei e Joe Acab della NASA e Alexander Misurkin della Roscosmos. Vande Hei, Acaba e Misurkin partiranno il 12 settembre da Baikonur, Kazakhstan.