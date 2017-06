I Coldplay lanciano l'app Hypnotised per i concerti

Mentre si avvicinano le due tappe milanesi dell’dei Coldplay , in programma il prossimo 3 e 4 Luglio allo Stadio San Siro di Milano, la band inglese capitanata da Chris Martin ha stupito i fan nuovamente lanciando a sorpresa un’applicazione.

SI chiama “Coldplay: Hypnotised” ed è disponibile su iPad, iPod touch, iPhone e sull’ecosistema Android. Fondamentalmente si tratta di un’applicazione che riproduce i suoni dell’omonimo brano Hypnotised, semplicemente toccando lo schermo.

Il messaggio della band all’apertura è il seguente: “ciao, grazie per aver scaricato l’applicazione. Hypnotised ha due scopi, in realtà: se stai leggendo questa descrizione ad un nostro concerto, puoi utilizzarla quando cominciamo a suonare il brano, per creare un’atmosfera magica. Oppure, se sei altrove, puoi usare l’applicazione mentre ascolti il brano su un altro dispositivo. Vi amiamo. Chris, Jonny, Guy e Will”.

L’applicazione è stata creata da Brian Eno e Peter Chilvers ed è disponibile gratuitamente sull’App Store di iOS e Google Play di Android.