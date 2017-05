I Conservatori inglesi vogliono creare un "Internet controllato dallo Stato"

Un senior staff member del partito ha confermato a BuzzFeed News che quella frase indica l'intenzione di introdurre forti restrizioni a ciò che i britannici possono pubblicare, scrivere e condividere sul web. "La nostra ambizione è quella di rendere l'UK un esempio per il mondo in materia di regolamentazione e protezione dei dati personali e del web in generale", si legge sempre sul manifesto.

Una proposta inquietante, che si aggiunge alla già controversa -e a tratti distopica- misura già approvata dal Parlamento inglese, grazie alla quale i provider del Regno Unito hanno l'obbligo di conservare la cronologia internet dei propri clienti, in modo che le autorità possano accedervi facilmente se richiesto.

Per l'Independent il manifesto suggerisce che la May sia intenzionata a passare ad un nuovo regime di regolamentazione, con le quali è il Governo a stabilire cosa può essere online e cosa no. E non più i privati, dunque.