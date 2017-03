I Galaxy S8 e S8+ avvistati nei colori grigio, blu e argento

Mancano esattamente dieci giorni alla presentazione ufficiale del, grazie alla quale finalmente sapremo tutto sui nuovi top gamma di Samsung.

In forma ufficiosa abbiamo visto i due smartphone davvero in ogni salsa, forse l’unico dettaglio che manca riguarda la colorazione. Quanti colori porterà sul mercato Samsung al lancio? Sul web sono spuntate le immagini, ancora una volta non ufficiali, di Galaxy S8 in grigio, blu e argento, potrebbero dunque essere queste le tre colorazioni ufficiali che accompagneranno il lancio dei due top gamma coreani insieme al classico nero - visto nelle scorse settimane. Non resta che aspettare l’evento di New York previsto dalla società coreana per vedere l’intera lineup che arriverà sul mercato.