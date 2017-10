Google Pixel 2 XL arriva anche in Italia nel corso di quest'anno!

Google Pixel 2 XL è appena stato annunciato nel corso dell'apposito evento. Durante la conferenza, però, la società californiana ha anche ufficializzato il rumor che voleva l'arrivo dello smartphone in questione anche sul suolo nostrano.

Il dispositivo arriverà in Italia, dunque, nel corso di quest'anno, anche se non sono ancora chiari i prezzi e le date. Gli appassionati del mondo Google possono ora tirare un sospiro di sollievo, dopo che avevano dovuto ricorrere ad improbabili importazioni per la scorsa generazione di Pixel.

Vi ricordiamo che durante l’evento in questione sono stati presentati anche Pixel 2, Pixel Buds, Google Daydream 2, Google Home Max, Google Home Mini, Google Clips e il nuovo PixelBook. Potete trovare in questa news tutte le info sui dispositivi che arriveranno anche in Italia e i relativi prezzi. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye.it per informazioni più dettagliate su quanto presentato all’evento: domani troverete uno speciale dedicato!