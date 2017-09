I miners sono contrari all'aggiornamento della piattaforma Ethereum

Dai tempi dell'annuncio dell'aggiornamento Metropolis i miners si sono manifestati come contrari all'sulla validazione del singolo blocco della Blockchain. Infatti con Byzantium, la prima parte di Metropolis, verrà abbassato il premio ai miners da 5 ETH a 3 ETH.

L'aggiornamento Byzantium è atteso questo ottobre e costituirà un hard fork, ovvero chiunque voglia continuare a far parte della blockchain Ethereum dovrà effettuare l'aggiornamento all'EIP 649 (ethereum improvement protocol). Chi sceglie di non effettuare l'aggiornamento in linea di principio potrebbe rimanere sull'attuale Blockchain che costituirebbe una nuova criptovaluta che ha la stessa 'storia' delle transazioni di Ethereum.

L'upgrade è però noto da tempo e non dovrebbero esserci scissioni. In concomitanza con l'abbassamento delle commissioni ai miners verrà diminuito di 10 secondi il tempo necessario per validare il singolo blocco, ma i miners non sono comunque soddisfatti. L'abbassamento è stato concepito per evitare di svalutare il valore dell'ether, attualmente a meno di 300$.

Se effettivamente alcuni miners decideranno di non accettare l'aggiornamento, potrebbe avvenire una scissione come quella che ha generato l'ether classic.