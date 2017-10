I Nokia 2, 7 e 9 saranno presentati nei primi mesi del 2018?

A quanto pare i nuovi smartphone targatisaranno presenti dapotrebbero non essere svelati nel corso dell’anno in corso, come ipotizzato in precedenza. Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi in rete, infatti, la compagnia che detiene i diritti per lanciare i dispositivi con il marchio finlandese.

I primi dispositivi a vedere la luce saranno il Nokia 2 e Nokia 9, che sono definiti a tutti gli effetti gli assi nella manica, ma potrebbe anche essercene un terzo, di fascia media, il Nokia 7, che dovrebbe completare la lineup Android di HMD.

Gli utenti però potrebbero essere costretti ad attendere fino al prossimo anno per questi nuovi smartphone. L’informazione proviene da una persona vicina alla catena di montaggio e produzione in Cina, che si occupa della logistica dei prodotti Nokia per HMD.

Secondo questa persona, i Nokia 2, 7 e 9 faranno parte della seconda serie di HMD targata Android, e saranno annunciati nei primi mesi del 2018.

Chiaramente come sempre si tratta di indiscrezioni e come sempre vi invitiamo a prenderle con le pinze.