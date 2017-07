I nuovi Cintiq Pro da 24 e 32 pollici saranno disponibili a inizio 2018

ha annunciato oggi che a inizio 2018 espanderà la sua gamma di prodotti della famiglia, per rispondere in maniera efficace alle numerose richieste provenienti da designer e illustratori.

Pensati per professionisti creativi alla costante ricerca di dispositivi dalle dimensioni e prestazioni sempre maggiori su cui disegnare, i nuovi display per il disegno grafico, Cintiq Pro da 24 e 32 pollici, si uniranno ai modelli da 13 e 16 pollici che erano già stati annunciati in precedenza, completando in questo modo un’offerta di device capace di comprendere al suo interno ogni tipo di dimensione per ogni tipo di esigenza.

