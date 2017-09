I nuovi iPhone supportano anche la ricarica wireless veloce

Non solo ricarica wireless e, finalmente, il supporto alla ricarica veloce. Come rivelato da Apple sullo Store Online, su cui da qualche ora è possibile preordinare i nuovied, la nuova generazione di smartphone targata(compreso), supporta la ricarica wireless veloce.

Inizialmente questa funzione non era stata annunciata sul palco del keynote, ma fortunatamente ci ha pensato il negozio online del gigante di Cupertino ad annunciarla, affermando che la ricarica senza fili veloce avviene ad una potenza di 7.5W.

Tuttavia, c’è una nota a margine: al momento del lancio i nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X saranno si pronti per supportare la funzione, ma questa non sarà abilitata inizialmente.

Nella pagina, infatti, Apple informa tutti gli utenti che attiverà la ricarica wireless veloce entro la fine dell’anno, attraverso un aggiornamento software che verrà rilasciato per la fine dell’anno, ma almeno al momento non è nota alcuna data di lancio.