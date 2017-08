I primi prezzi delle Radeon RX Vega sono più alti di quelli consigliati da AMD

Le nuove schede video AMD Radeon RX Vega 64 usciranno il 14 agosto sul suolo americano ad un prezzo consigliato di 499$ per la Vega 64 con raffreddamento ad aria e 699$ per la Vega 64 con raffreddamento a liquido. Alcuni portali online hanno già esibito i propri prezzi per le la Vega 64 e questi

Su ShopBlt (US) il prezzo per il preordine è di 650$ per la versione con raffreddamento ad aria e 750$ per quella con raffreddamento a liquido, mentre l'inglese LambdaTek segnala 845,66£ (VAT inclusa) per la prima e 947,40£ (VAT inclusa) per la seconda. Sembrerebbe invece che i prezzi europei siano rispettivamente 599€ e 699€. Per consultare tutti i prezzi vi rimandiamo a videocardz.



Che AMD stia cercando di vendere le schede video ad un prezzo più elevato rispetto a quello consigliato inizialmente? Le conferme provengono da siti americani, inglesi, indiani e giapponesi ma sarebbe più corretto attendere il 14 agosto per averne la conferma nel USA.



Un altro trend negativo segnalato da videocardz è il prezzo della Vega 64 Black (versione standard) che ha raggiunto quello della Vega 64 Limited edition, che invece sarebbe dovuta costare 100$ in più della Black.