I processori Ryzen PRO ottengono il supporto dei principali produttori di PC

annuncia la disponibilità sul mercato di soluzioni desktop basate sul nuovo processore per il segmento professionale. Ideato per offrire affidabilità, sicurezza ed elevate prestazioni, il nuovo processorenasce per soddisfare le esigenze odierne del segmento business riuscendo a gestirne i grossi carichi di lavoro.

Diponibilità

Dell Optiplex 5055 desktop sarà in consegna nelle prossime settimane

HP EliteDesk 705 desktop sarà in consegna nelle prossime settimane

Lenovo ThinkCentre M715 desktop sarà in consegna nelle prossime settimane

Lenovo ThinkPad A475 and A275 notebook sarà disponibile nel Q4 2017

I Processori Ryzen PRO mobile saranno annunciati nella prima metà del 2018

Sviluppato sulla nota architettura Zen di AMD, Ryzen PRO presenta un elevato livello di caratteristiche tecniche (come GuardMI e SenseMI) studiate per garantire il massimo delle prestazioni e livelli di sicurezza all'avanguardia da un numero sempre maggior di minacce.

Grazie agli otto core, Ryzen PRO offre una risposta all'avanguardia per le applicazioni enterprise più esigenti e per la gestione dei flussi di lavoro, garantendo prestazioni elevate anche nel multi-tasking. Nelle prossime settimane, le soluzioni desktop commerciali basate sui processori Ryzen PRO saranno disponibili tramite alcuni dei brand più importanti nel mercato dei PC, tra cui Dell, HP e Lenovo.