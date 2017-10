I siti pirati generano 111 milioni di Dollari di pubblicità in un anno

Un nuovo rapporto pubblicato dalstima che i principali siti web che pubblicano contenuti pirati generano 111 milioni di Dollari in entrate pubblicitarie nel corso di un anno.

La stessa ricerca, però, riferisce che questa cifra sarebbe potuta essere due volte superiore, senza le misure anti-pirateria messe in atto dalle agenzie che vendono pubblicità.

Lo studio è stato effettuato su un campione di 672 siti web, ovvero i principali. “Le entrate pubblicitarie collegate alla violazione del copyright sono stimate a 111 milioni di Dollari, la maggior parte dei quali (l’83%) sono provenienti da inserzionisti non premium. Senza le misure adatte messe in atto dal settore pubblicitario, i gestori dei siti web in questione avrebbe guadagnato da 102-177 milioni di Dollari in più, chiaramente a seconda delle agenzie pubblicitarie” si legge nel rapporto.

Successivamente, però, gli autori del documento riferiscono che i costi dei click/visualizzazioni sono stati gonfiati, e la stima di 111 milioni di Dollari è stata calcolata ipotizzando uno scenario in cui quasi tutti gli advertiser fossero di fascia premium, quindi in grado di garantire un CPM medio di 2,50 Dollari per gli annunci non premium e di 5 Dollari per quelli Premium ogni 1000 impression.

E’ proprio alla luce di questo che i numero di cui sopra devono essere interpretati come non veritieri al 100%, ma forniscono comunque delle indicazioni importanti sul mercato.