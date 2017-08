I tempi di spedizione delle AirPods passano a 2-3 settimane

Migliorano, finalmente, le stime di spedizione per ledi, le cuffie senza fili presentate lo scorso anno e praticamente introvabili, al punto che le spedizioni erano previste nel giro di sei settimane. Oggi ci giunge notizia che il gigante di Cupertino ha aggiornato l’portandole a 2-3 settimane.

Non sappiamo se il tutto sia dovuto ad un calo della domanda o ad un aumento della produzione, ma la notizia arriva a qualche settimana dalla promessa di Tim Cook, che durante l’annuncio dei risultati finanziari del Q3 2017 aveva promesso che la propria compagnia avrebbe trovato il giusto equilibrio tra domanda ed offerta per i tanto richiesti e desiderati auricolari.

Ricordiamo che le AirPods sono state lanciate da Apple nel mese di Dicembre, con qualche mese di ritardo rispetto a quanto previsto in origine, a causa di alcuni problemi legati alla progettazione.

Il costo degli auricolari è di 159 Euro. Al loro interno è presente il chip W1 di Apple, che migliora in modo significativo la connessione Bluetooth tra dispositivi. Le AirPods sono anche dotate di sensori ad infrarossi in grado di rilevare quando sono presenti nell’orecchio, e supportano le gesture per attivare Siri.