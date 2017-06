I tweet di Donald Trump diventano un'opera d'arte grazie ad uno svedese

L’utilizzo che fadi Twitter è ormai noto a tutti. Spesso, infatti, il presidente degli Stati Uniti utilizza la piattaforma di microblogging per inviare messaggi alla nazione e, spesso, per scagliarsi contro gli avversari.

Un giovane svedese, Peder Dinkelspiel, ha però pensato di far diventare i suddetti tweet una vera e propria opera d’arte.

Come riportato dal sito Mashable, nel suo salotto Dinkelspiel avrebbe appeso un vero e proprio quadro digitale, ovvero uno schermo ad inchiostro elettronico che mostrerà in tempo reale i tweet condivisi dal presidente Trump sui propri account ufficiali.

In molti lo hanno definito un e-book gigante, ma è interessante notare che lo schermo da 32 pollici è stato realizzato in collaborazione dalla società Visionect. Il quadro, come ogni opera d’arte che si rispetti, è stato battezzato “Sign of the Times”. Chissà se Trump dedicherà un tweet a questa particolare invenzione.