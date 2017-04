I tweet di Trump saranno salvati dall'US National Archive

Laha annunciato che l’US National Archive salverà tutti i tweet inviati dal presidente degli Stati Uniti,, sul proprio profilo ufficiale, compresi quelli cancellati a causa di errori grammaticali o ortografici.

Il gestore dell’archivio, David S. Ferriero, avrebbe informato due senatori democratici la scorsa settimana della novità, ed ha rivelato che la decisione è stata presa per permettere alle future generazioni di poter consultare e constatare di come l’attuale presidente degli USA abbia deciso di utilizzare i social network e Twitter in maniera piuttosto singolare, in rottura rispetto al predecessore.

L’amministrazione ha accettato senza proteste, ed a quanto pare non avrebbe dato limitazioni. I tweet salvati includono anche i messaggi inviati sull’account personale @RealDonaldTrump, che poi vengono retwittati dal profilo ufficiale @POTUS. Trump a quanto pare avrebbe un collaboratore che corregge i tweet ed elimina quelli che contengono errori.