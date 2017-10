I visori per la Mixed Reality di Samsung non arriveranno in Europa

All’inizio del mese, nel corso di un evento dedicato alla Mixed Reality,ha presentato quello che da molti è già stato definito il miglior visore per la tecnologia attualmente presente sul mercato.

Il Samsung Odyssey, infatti, si differenzia dai concorrenti grazie ai due display dual-OLED con risoluzione di 1600x1400 pixel per occhio ed un campo visivo di 110 gradi, oltre alle cuffie incorporate. Si tratta ovviamente di un competitor diretto per Oculus Rift, e proprio per questo motivo ci si aspettava un lancio anche in Europa.

Un portavoce della compagnia coreana, però, parlando con The Verge ha rivelato che il visore sarà disponibile negli Stati Uniti, ma non in Europa. Non è chiaro il motivo per cui il produttore abbia preso questa decisione, in quanto llo stesso rappresentante non ha svelato molti dettagli a riguardo. Samsung, comunque, ha in programma il rilascio di Odysssey negli USA il prossimo 6 Novembre, ad un prezzo di 499 Dollari, compreso motion controller.