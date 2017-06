Ibarra: "entro il 2018 3,8 milioni di abitazioni connesse ad Open Fiber"

L’amministratore delegato di, nel corso del fine settimana ha annunciato che entro il 2018 saranno “3,8 milioni le unità abitative coperte da banda ultra larga su telefonia fissa grazie al progetto Open Fiber”.

Il CEO del nuovo operatore telefonico italiano, ha affermato che "la collaborazione con Open Fiber riguarda la banda ultra larga sul fisso. E’ la vera rete super veloce perché in tecnologia Fiber To The Home, che guarda al futuro e, soprattutto, ai servizi che lanceremo nei prossimi anni. La copertura non interessa solo le 13 città su cui abbiamo cominciato a lavorare quest'anno e la fine dello scorso, ma anche 80 comuni aggiuntivi".

Ibarra si è anche detto estremamente orgoglioso per i risultati già raggiunti da questo progetto nelle città in cui il servizio è già offerta.

Per l’anno in corso, l’obiettivo è portare Open Fiber a “2,2 milioni di famiglie. Già da settembre 2017, nelle città di Roma e Milano, potremo dare ai nostri clienti una nuova esperienza di utilizzo della banda ultra larga mobile che ci porterà ad essere probabilmente il primo operatore in termini di qualità garantita”. Sull’integrazione Wind-Tre, Ibarra ha affermato che “procede spedita”.