IDC: il Nokia 3310 è lo smartphone più venduto in Europa occidentale

L’ultima relazione di IDC riferisce che il Nokia 3310 , la nuova variante di HMD dello storico cellulare della compagnia finlandese, che è disponibile in Italia dallo scorso Mese di maggio a 60 Euro, è risultato essere nel secondo trimestre del 2017 lo smartphone più venduto in Europa occidentale.

La strategia di HMD, che ha puntato tutto sulla nostalgia, secondo gli analisti ha dato i frutti sperati. Il dispositivo è andato rapidamente sold out in molti mercati in cui è stato lanciato, ed ancora oggi molti utenti lamentano una quasi impossibilità a trovarlo nei negozi.

Nella giornata di ieri la compagnia che detiene i diritti per produrre i dispositivi dello storico marchio finlandese ha rivelato la versione 3G del Nokia 3310, con la speranza di raggiungere anche mercati come Stati Uniti ed Australia, in cui la rete 2G è stata praticamente smentellata.

Anche voi avete provato ad acquistare la riedizione dello storico cellulare, non riuscendo a trovarlo? Oppure avete completato l'acquisto senza problemi?