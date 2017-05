IDC: Samsung resta il primo produttore al mondo di smartphone

IDC come di consueto ha rilasciato il rapporto riguardo la distribuzione degli smartphone a livello mondiale per il trimestre da poco concluso. Nel corso del primo trimestre dell’anno, in totale, sono stati spediti 347,4 milioni di smartphone, in aumento del 4,3% rispetto ai 332,2 milioni dello scorso anno.

Al primo posto nella classifica resta Samsung, che con una quota di mercato del 22,8% mantiene il primato, con 79,2 milioni di smartphone venduti, esattamente lo stesso del primo trimestre dello scorso anno, mentre cala Apple.

Il produttore dell’iPhone, infatti, passa dal 15,4% del Q1 2016 al 14,9% di quest’anno, grazie ai 51,6 milioni di smartphone venduti. Terzo posto per Huawei, che ha venduto 34,2 milioni di dispositivi a livello mondiale, che gli sono valsi una quota del 9,8%.

Gli analisti rivelano che Samsung è riuscita a recuperare con successo dal tonfo registrato dal Note 7, il che non era certo scontato visto quanto successo. IDC attribuisce questo trend in primis alle serie J e A, che hanno assicurato una transazione di successo in vista del lancio del Galaxy S8 ed S8 Plus.

IDC però afferma che i veri vincitori sono Huawei, Oppo e Vivo.