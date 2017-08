Rilevati 4 pianeti simili alla Terra che orbitano su una stella simile al Sole

Un team internazionale di astronomi è riuscito ad identificare bencon dimensioni simili a quelle della terra che orbitano attorno allaa 12 anni luce di distanza dal nostro pianeta e visibile anche ad occhio nudo.

La massa di questi pianeti è maggiore di quella terrestre ma comunque paragonabile, circa 1,7 volte più grandi, che li rende tra i pianeti più piccoli mai rilevati attorno ad una stella simile al nostro Sole. La potete osservare in cielo ad occhio nudo nella costellazione della balena (immagine in fondo alla news).

Due dei pianeti trovati fanno parte della zona abitabile della stella, come visibile in questa immagine, il che implica la possibile presenza di acqua liquida sulla loro superficie. Questo però non è sufficiente per stabilire se siano abitabili o meno, così come suggeriscono recenti ricerche riportate dal nostro sito.



Le tecniche degli astrofisici per identificare questi pianeti hanno raggiunto una precisione davvero notevole: gli scienziati sono riusciti a captare variazioni dell'ordine di 30 cm al secondo nel movimento della stella, riuscendo ad isolare il rumore dato dalla sua superficie grazie all'enorme mole di dati raccolti da più osservatori (più antenne).



Eliminato il rumore presente sulla superficie della stella, che non sono altro che tutti i segnali di disturbo generati dalle reazioni chimiche, è possibile identificare una piccola forza di attrazione esercitata da un pianeta nei confronti di Tau Ceti. I ricercatori sono riusciti ad avvicinarsi alla misurazione di una variazione di 10 cm al secondo, un risultato impressionante che permette di identificare l'attrazione gravitazionale di pianeti della grandezza della terra.



Al di là della scoperta di questi 4 pianeti la notizia dello sviluppo delle tecniche di identificazione dell'attrazione gravitazionale di un pianeta nei confronti di una stella è estremamente positiva e sicuramente presto verranno identificati sempre più pianeti simili alla terra.