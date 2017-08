Ikea comincia a vendere pannelli solari e batterie nel Regno Unito

facon l'aziendapere batterie per raccogliere l'energia, nel Regno Unito. I prezzi partono da 3.000 sterline. Per Ikea una famiglia media avrebbe bisogno di appena il 40% dell'energia prodotta con la possibilità di rivendere il resto alla National Grid.

Le batterie possono funzionare anche con pannelli preesistenti di terze parti. Altrimenti Ikea vende anche un "bundle" con batteria e pannelli. Le batterie permetteranno di conservare l'energia prodotta dal sole e raccolta dai pannelli per riusarla quando si vuole. I costi per una famiglia media, sostiene Ikea, dovrebbero ridursi del 70%.

"Vogliamo aiutare i proprietari di case a trarre benefici dall'energia solare, la nostra partnership con Ikea è un passo avanti significativo in questa direzione", ha commentato soddisfatto Susannah Wood, vertice del dipartimento dedicato al mercato domestico di Solarcentury. "Il costo dell'installazione di pannelli è sceso incredibilmente negli ultimi anni e, di fatto, è cento volte più economico di 35 anni fa".

Ikea non è l'unica azienda commerciale che si è dimostrata interessata ad espandersi in questo promettente settore. Ad esempio Google, da tempo, sta portando avanti Project Sunroof, un tool online che permette agli utenti di vedere, sfruttando Google maps, se la propria casa può beneficiare o meno di pannelli e, quindi, quale sono le offerte in zona più convenienti e meglio adatte alle loro esigenze.