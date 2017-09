IKEA Place, l'app in realtà aumentata che sfrutta ARKit è disponibile in Italia!

Nello speciale di ieri vi abbiamo consigliato otto applicazioni che dovreste scaricare per testaresu iOS 11. Ci eravamo anche lamentati dell'assenza di, già approdata nello store USA da diverso tempo. Ebbene, gli sviluppatori sembrano aver colto le nostre lamentele ed ora l'app in questione è

Ora potete, dunque, scaricare gratuitamente Ikea Place direttamente dalla relativa pagina dell'App Store. Vi ricordiamo che l'app in questione è in grado di farvi visualizzare dei modelli 3D del catalogo Ikea direttamente negli spazi della vostra casa. In questo modo, potrete facilmente farvi un'idea su quale mobile sia più adatto alle vostre esigenze e dove esso vada posizionato. Attualmente i mobili disponibili sono più di 2000. Insomma, non vi resta che prendere in mano il vostro iPhone/iPad ed iniziare a diventare degli Interior Designer!

Vi consigliamo di leggere questa news per sapere se il vostro smartphone/tablet è compatibile con l'applicazione.