Il Bitcoin batte il record ogni record, superata la soglia dei 3000$

Il Bitcoin ha superatoed oggi 5 agosto 2017 è arrivato per la prima volta a toccare i 3200$. Dopo la votazione del 1 agosto la criptovaluta continuava a fluttuare attorno ai 2700$ e solo oggi ha battuto il record di più di 2900$ stabilito il 12 giugno.

Dopo il successo di SegWit il Bitcoin continua inarrestabile la sua corsa per essere la moneta alla portata di tutti. La creazione del Bitcoin Cash per ora non ha diviso la community, e dopo che la nuova criptovaluta è arrivata ad un valore di 600$ ora si è assestata tra i 200$ e i 300$.

Se la moneta digitale continuerà a mantenere questo livello molto dipenderà dall'aumento delle dimensioni del singolo blocco della Blockchain. Attualmente il blocco pesa 1MB, viene minato ogni 10 minuti e lo si vorrebbe portare a 2MB con l'accordo SegWit2x. Intorno ad ottobre sarà chiaro se queste dimensioni aumenteranno o meno e se non si riuscisse a raddoppiarle molti miners potrebbero passare al Bitcoin Cash per protesta. infatti quest'ultima criptovaluta è nata per portare i blocchi della Blockchain a 8MB, rifiutando la circolazione dei soldi tramite canali introdotta da SegWit.