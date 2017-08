Il Bitcoin sta per compiere l'upgrade più importante della sua storia

Manca poco all'attivazione dellaper il Bitcoin, un sistema rapido per effettuare transazioni che non passano direttamente per i miners e non sono registrate nella Blockchain. Grazie all'aggiornamento SegWit del 1 agosto che sarà attivato al blocco 481.824 (ora siamo al 481.807) il Bitcoin è pronto all'upgrade atteso.

Il funzionamento della Lightning Network è già stato spiegato nel nostro speciale dedicato, ma può essere riassunto in breve: la Blockchain, il libro mastro che contiene le transazioni di tutti i Bitcoin, ha un sistema molto lento che permette solo 7 transazioni al secondo. Il circuito Visa attualmente gestisce circa 2000 transazioni al secondo, e va preso in considerazione come riferimento per la criptovaluta che vuole arrivare ad essere una vera e propria moneta di scambio alla portata di tutti.

Per ovviare alla lentezza della Blockchain è stata ideata la Lightning Network, un sistema che crea canali che permette il passaggio di denaro in modo rapido, sicuro e soprattutto meno costoso rispetto al passaggio della Blockchain, che impone delle commissioni da pagare ai miners. Il sistema al di fuori della Blockchain, comunemente chiamato off-chain, sarà attivo a breve e si appoggerà su altri enti per garantirne l'efficacia.

Il cambiamento affrontato dalla criptovaluta è forse il più grande che ha dovuto affrontare e non è stato indolore. In primis è avvenuta la creazione del Bitcoin Cash, che sta riscontrando un buon successo grazie alla maggior facilità per i miners di guadagnare soldi. A novembre invece è atteso l'hard-fork per l'aggiornamento SegWit2x: anche in quel caso potrebbe crearsi una nuova scissione della moneta, a meno che tutti i miners non siano d'accordo con l'upgrade.