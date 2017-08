Il business della carne sintetica: Bill Gates ci sta investendo milioni

Anche, il fondatore del Virgin Group, stanno investendo somme cospique di denaro nella ricerca per la produzione di. Entrambi hanno partecipato alla raccolta di finanziamenti di, startup che si occupa di soluzioni tech nel campo dell´alimentazione. Vediamo assieme perché.

Memphis Meats é riuscita a collezionare circa 22 milioni di finanziamenti. Cifre forse non impressionanti per il mondo delle startup americane, ma comunque significativo dato i nomi che si nascondono dietro a quei soldi. La carne sintetica potrebbe essere seriamente il futuro dell'alimentazione, basta guardare quanto incida l'allevamento intensivo sulla bilancia dell'inquinamento globale.

Memphis Meats attualmente produce giá carne di oca in laboratorio, utilizzando cellule animali ed evitando, in questo modo, di sfruttare animali vivi. Ora l'intenzione é quella di usare i nuovi finanziamenti per aumentare il numero di tipi di carne offerta.

"Il mondo ama mangiare la carne, ed é il cuore di molte tradizioni e culture alimentari", ha spiegato Uma Valeti, co-founder di Memphis Meats. "La domanda per la carne sta aumentando velocemente in tutto il mondo. Vogliamo che il mondo continui a mangiare ció che ama. Ad ogni modo, gli allevamenti tradizionali stanno creando delle sfide impegnative per ambiente, diritti degli animali e salute degli uomini". Un'affermazione, quest'ultima, che riceve conferma da larga parte della comunitá scientifica, non stupisce quindi l'impegno di uomini come Bill Gates.