Il cacciatore di neutrini italiano ICARUS arriva in America al Fermilab

Dopo ben 6 settimane di viaggio, documentate da Everyeye in tutte le sue tappe, ilha finalmente concluso il suo lungo viaggio dall'Italia all'America, giunto finalmente al Fermilab vicino Chicago.

Chi ha seguito l'hashtag #IcarusTrip sui social network sa già che il gigantesco rilevatore di neutrini, lungo 18 metri con un peso di 120 tonnellate, è partito del laboratorio INFN del Gran Sasso, si è fermato al CERN di Ginevra per manutenzione ed aggiornamenti, è stato separato in due moduli ad Anversa per poi essere imbarcato ed è finalmente giunto al porto di Indiana-Burns Harbor a sud del lago Michigan. Da lì è ripartito via terra per arrivare finalmente al Fermilab, segnando un'importante collaborazione internazionale che ha l'obiettivo di rendere il laboratorio americano il centro di riferimento mondiale per lo studio sui neutrini.

I neutrini sono particelle tra le più elusive che conosciamo, poiché di massa piccolissima e caratterizzati da un'interazione elettromagnetica nulla, ma anche tra le più abbondanti nell'universo. Se la nostra conoscenza verso questo tipo di materia è molto bassa è perché interagiscono poco con il resto della materia e servono degli strumenti dedicati come appunto Icarus.

Secondo il Modello Standard della fisica sono 3 i neutrini noti, neutrino elettronico, muonico e tauonico, ed un quarto è stato teorizzato e cercato da tempo. Così ne parla Angela Fava, una scienziata del progetto Icarus che si trova al Fermilab: "abbiamo degli indizi sull'esistenza di un quarto tipo di neutrino, ma non l'abbiamo mai rilevato fino ad ora. Il rilevatore di neutrini Icarus è finalmente arrivato per unirsi agli altri rilevatori per risolvere questo mistero che dura da molto tempo sull'esistenza di un quarto tipo di neutrino".