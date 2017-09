Il capitano Kirk lancia un messaggio nello spazio a Voyager per i suoi 40 anni

Le sonde Voyager hanno compiuto 40 e la NASA ha festeggiato l'evento con un contest interessante: mandare un messaggio in direzione di Voyager 1 scegliendolo tra quelli suggeriti dagli appassionati. La persona incaricata di inviarlo è stata niente poco di meno che, l'attore che ha interpretato ilin Star Trek.

Il 5 settembre 1977 Voyager 1 è partita per esplorare Giove e Saturno, ma la sua missione è stata prolungata a tal punto che le comunicazioni stanno continuando, ed attualmente si trova nella parte più esterna del sistema solare. La sua energia sta per finire e la NASA ha scelto il capitano Kirk per inviare il #MessageToVoyager vincitore della campagna di social media che si ispira al Golden Record.



I Voyager Golden Record sono due dischi registrati placcati in oro che contengono immagini e suoni della terra, una testimonianza dell'esistenza della civiltà umana: sulla loro superficie che vedete nell'immagine in fondo alla news sono incise delle istruzioni che indicano come vedere le immagini ed ascoltare i suoni. Ogni sonda Voyager possiede uno di questi dischi.



Tra i 30.000 messaggi che sono stati inviati durante il contest #MessageToVoyager, la NASA e il JPL ne hanno scelti 10 finali tra i quali era possibile votare pubblicamente. Il vincitore è il seguente:



We offer friendship across the stars. You are not alone (Offriamo la nostra amicizia attraverso le stelle. Non siete soli).



Il video in fondo alla news trovate il video di William Shatner che ordina l'invio del messaggio a Voyager durante l'evento del 5 settembre. Purtroppo nell'ultimo scambio di battute tra Shatner e l'intervistatrice viene detta un'inesattezza: il messaggio viene inviato tramite onde elettromagnetiche, che non sono altro che fotoni (tanti fotoni). L'onda non può viaggiare all'infinito, in quanto l'energia si disperde nello spazio quando si allontana dalla sua sorgente e prima o poi si disperde del tutto.