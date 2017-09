Il case wireless per le AirPods in arrivo a Dicembre a 69 Dollari?

, durante il keynote di martedì scorso, ha anche brevemente mostrato il nuovo case che consente la ricarica wireless per le, le cuffie senza fili (praticamente introvabili fino a qualche settimana fa) presentate lo scorso anno.

Oggi MacRumors riporta che il nuovo case, che supporta la ricarica wireless tramite lo standard Qi, potrebbe arrivare nei negozi entro la fine dell’anno ad un prezzo di 69 Dollari.

Come fatto notare dallo stesso sito, non si tratta certo di un prezzo da capogiro, dal momento che è praticamente uguale a quello presente attualmente sull’Apple Store, che può essere acquistato come case sostitutivo.

Nonostante ciò, le domande sono ancora molte, ma quella che si pongono maggiormente gli utenti è: in futuro Apple lo venderà insieme alle AirPods o resterà un accessorio a parte?

Domande che, almeno al momento, non hanno trovato alcuna risposta, e che probabilmente non la troveranno fin quando il gigante di Cupertino non lancerà il case, a Dicembre, almeno a giudicare da quanto si dice online.