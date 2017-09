Il CEO di Harman: Bixby supererà Google Assistant ed Alexa

Piaccia o meno,ha dei grandi progetti per, l’assistente vocale che è ormai presente nella maggior parte degli smartphone lanciati dalla società sudcoreana di recente. Tuttavia,non sembra essere destinato solo ai cellulari, ma anche ad altre categorie di prodotti.

La scorsa settimana, infatti, il CEO di Samsung ha confermato che l’azienda lancerà un altoparlante intelligente basato su Bixby, ma non ha rivelato quando sarà disponibile sul mercato.

A quanto pare, Samsung ha collaborato con Harman su questo progetto, e proprio l’amministratore delegato della società, Denish Paliwal, ha parlato di Bixby nel corso di un’intervista.

Secondo lo stesso, infatti, l’IA di Samsung è destinata a superare Google Assistant ed Alexa di Amazon: “Samsung sta investendo molto nella ricerca per il dispositivo. L’assistente di Samsung avrà una piattaforma d’intelligenza artificiale migliore rispetto a Google Assistant e Alexa di Amazon. Quello che stiamo per lanciare sarà un ecosistema nuovo. Sarà una piattaforma in grado di collegare tutti i dispositivi ed elettrodomestici”.