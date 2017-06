Il co-fondatore di Microsoft ha costruito l'aereo più grande del mondo

Interessante progetto lanciato dal co-fondatore di, che negli ultimi sei anni ha lavorato su un aereo gigante in grado di lanciare i razzi nello spazio. Nella giornata di oggi la sua società, Stratolaunch Systems, ha mostrato per la prima volta il velivolo, che è stato trasportato fuori dal suo hangar nel deserto del Mojave.

Si chiama Stratolaunch Aircraft, ed è a tutti gli effetti l’aereo più grande del mondo. Pesa circa 500.000 chilogrammi, senza alcun carico, e si muove su 28 ruote a terra, mentre il trasporto del carico nello spazio avviene attraverso sei motori 747 utilizzati anche in aeronautica.

Le dimensioni così ampie sono giustificate dal fatto che Stratolaunch prevede di utilizzarlo come un veicolo lanciarazzi, ed avrebbe già firmato un accordo con la società Orbital ATK. E’ chiaro però che prima di lanciarlo, dovranno essere terminati i test, che sono ancora in corso. Stratolaunch Aircraft infatti è stato rimosso solo ieri dai supporti.