Il conto alla rovescia per il Force Day II inizia con l'evento Star Wars in AR

: Disney e Lucasfilm danno oggi il via al conto alla rovescia per il Force Friday II, l’evento mondiale che celebra il lancio dei nuovi prodotti dedicati a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con una sorpresa in realtà aumentata per i fan di tutto il mondo.

I fan che si trovano nel raggio di un miglio da 20 famosi punti di interesse mondiali devono semplicemente accedere all’app Star Wars, selezionare Find the Force e puntare lo smartphone verso il cielo per vedere una breve scena in realtà aumentata. L’animazione, della durata di 10 secondi, mostra uno Star Destroyer stagliarsi nel cielo mentre due TIE Fighters combattono sullo sfondo.

“In questo weekend dedicato al Force Friday II, - ha dichiarato Paul Southern, Senior Vice President, Global Licensing di Lucasfilm - invitiamo fan e famiglie a unirsi alla Resistenza e a “Find the Force” nella nostra caccia al tesoro in realtà aumentata che si svolgerà in oltre 20.000 store nel mondo. Stiamo lanciando questo evento con una grande sorpresa in realtà aumentata per chiunque si trovi vicino a 20 dei luoghi più famosi del mondo. Basterà aprire l’app Star Wars e guardare il cielo!”

I fan che si troveranno vicini a uno dei 20 luoghi di riferimento potranno scattare fotografie delle scene in realtà aumentata e partecipare alle conversazioni sui social network usando gli hashtag #FindtheForce e #ForceFriday. Tutti gli altri potranno vedere video e foto sul sito www.starwars.com

James Burns di Jedi News, uno dei gruppi di superfan di Star Wars, dopo aver visto un’anteprima della scena in realtà aumentata, ha commentato: “Quale modo migliore per dare il via al Force Friday II se non vedere uno Star Destroyer sopra il luogo preferito della tua città? È soprendente! Star Wars ha un valore così speciale per così tante persone, e inserire questo tipo di realtà aumentata nella app Star Wars è un ottimo modo per entrare nel clima di attesa per Star Wars: Gli Ultimi Jedi e per tutto quello che ci aspetta da qui a dicembre!”

Da oggi al 3 settembre i fan possono vedere la scena in realtà aumentata se si trovano entro la distanza di un miglio dalle seguenti coordinate geografiche (è possibile utilizzare app e altri strumenti per convertire le coordinate geografiche in punti su una mappa):

Central Park, USA: 40.781,-73.966

CN Tower, Canada: 43.638,-79.388

Coca-Cola London Eye, UK:51.501,-0.124

Copacabana Beach, Brazil: -22.973,-43.185

Eiffel Tower, France: 48.862,2.288

Gamla Stan, Sweden: 59.325,18.071

Golden Gate Bridge, USA: 37.807,-122.469

Gran Via, Spain: 40.420,-3.706

Grand Canyon, USA: 36.061,-112.109

Ha'Penney Bridge, Ireland: 53.346,-6.263

Hollywood Sign, USA: 34.127,-118.326

Lumpini Park, Thailand: 13.729,100.542

Memorial de America Latina, Brazil: -23.527,-46.663

Merlion Park, Singapore: 1.286,103.854

Niagara Falls, Canada: 43.083,-79.078

Piazza del Duomo, Italy: 43.773,11.255

Schloss Charlottenburg, Germany: 52.520, 13.295

Sydney Harbour Bridge, Australia: -33.861,151.221

Victoria Harbour, Hong Kong: 22.294,114.169

Yoyogi Park, Japan: 35.672,139.694