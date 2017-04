Samsung: nuovi dettagli sulla Milano Design Week 2017

partecipa alla Milano Design Week 2017 mettendo in vetrina la propria leadership nella tecnologia e nel design tramite la passione e le esperienze con sei installazioni di grande impatto in città e tre serate a tema presso la, che totalmente rinnovata, farà sentire il popolo del design a casa propria.

Le installazioni sono state progettate per offrire a pubblico e addetti ai lavori modalità innovative di scoprire le più recenti innovazioni Samsung nel mobile, nell’home entertaining, negli elettrodomestici, attraverso percorsi tematici che interpretano l’evoluzione e la trasformazione degli stili di vita degli utenti. Le serate a tema previste presso la Smart Home del Samsung District, con un interior design rinnovato, animeranno la Design Week sottolineando gli aspetti conviviali e l’importanza della condivisione che sono alla base del concetto di Smart Home secondo Samsung, una smart home messa dall’azienda a disposizione dei visitatori della Design Week perché possano sentirsi a casa propria e contemporaneamente fare oggi l’esperienza della casa del futuro.

Le installazioni: tecnologia e design per nuove esperienze d’uso

Dal 4 al 9 aprile presso Base di via Tortona 54 prenderà vita “Unconfined: The New Galaxy Design”, un’installazione interattiva ideata dallo studio Zaha Hadid Architects e dal collettivo di artisti digitali Universal Everything. L’installazione celebra il design del nuovo Galaxy S8 con un progetto dedicato alle infinite possibilità generate dall’incontro tra design e tecnologia e coinvolgerà i visitatori in un percorso interattivo alla scoperta degli elementi iconici del nuovo smartphone Samsung e del suo Infinity Display.

Samsung Smart Fitness è un progetto innovativo pensato per tutti i cittadini che animerà, sempre dal 4 al 9 aprile, i giardini pubblici “Indro Montanelli”. L’iniziativa si propone di valorizzare l’importanza dello sport non solo a livello personale ma anche sociale. MyEquilibria, l’albero concettuale dal design sofisticato, le app e il Samsung Gear S3 offriranno ai visitatori un incentivo inedito per partecipare a lezioni di fitness e tracciare la performance del proprio allenamento. Una nuova esperienza per promuovere una nuova progettualità del benessere sfruttando le innovazioni tecnologiche proprie dell’ecosistema Samsung Mobile.

Le installazioni: tecnologia e design diventano arte

La Samsung Smart Arena - @Samsung District - via Mike Bongiorno 9, dal 4 al 9 aprile ospiterà THE FRAME Art Gallery, una vera e propria galleria d’arte animata dai nuovi TV “The Frame”, ideati dal designer svizzero Yves Bèhar che ha creato con Samsung un elegante oggetto di stile capace di integrarsi in ogni tipologia di arredo di interni. The Frame TV si trasforma infatti in un vero quadro, con oltre 100 opere d’arte visualizzabili sullo schermo quando il TV non è in uso, e la sua cornice è intercambiabile con 8 diverse texture di colore.

Le installazioni: tecnologia e design per gli elettrodomestici intelligenti

Sino al 28 aprile gli elettrodomestici Samsung saranno protagonisti a Palazzo Bovara, all’interno di “Elle Decor Concept Store. The New Shopping Experience”, un’installazione dedicata alle nuove tendenze del retail. Questo store contemporaneo è sede non solo dell’esperienza di acquisto, ma di una relazione nuova, all’insegna del digitale, con il consumatore. In questo contesto sarà protagonista la Samsung Bakery & Fresh Juice, una cucina di plexiglass, “trasparente”, che svela il design e la tecnologia degli elettrodomestici Samsung di ultima generazione, da quelli da incasso come i frigoriferi F1RST, ai forni della linea Defense, al microonde Hotblast, al nuovo frigorifero Family Hub. Tutti gli elettrodomestici Samsung potranno essere ammirati in funzione per comprendere appieno quanto possano semplificare e aiutare le abitudini domestiche quotidiane. Il progetto è stato realizzato dallo studio dotdotdot utilizzando il GreenCast by Madreperla, plexiglass realizzato con materiale 100% riciclato e riciclabile.

Dal 4 al 9 aprile, gli elettrodomestici Samsung troveranno spazio anche in una prestigiosa installazione che avrà luogo all’interno della sala della Passione della Pinacoteca di Brera, denominata MCM White Luxury. L’installazione nasce dalla collaborazione fra l’architetto Marco Piva e Marie Claire Maison ed esporrà, in maniera sorprendente e scenografica, arredi ed elettrodomestici di design in un progetto che includerà un’edizione speciale in bianco del Family Hub e dei condizionatori Windfree di Samsung, sviluppata attorno al tema del lusso in rapporto con il colore bianco.

“Milano Next”, la terza installazione in città a ospitare gli elettrodomestici Samsung, si terrà presso lo spazio Copernico di via Tortona 33. Realizzata da editoriale Domus e dedicata alla Milano contemporanea e del futuro, l’installazione si sviluppa in percorsi tematici in cui trova spazio anche l’area domestica di domani; area in cui sono inserite le nuove tecnologie Samsung per una casa accogliente, funzionale e connessa: il frigorifero Family Hub, nuovo protagonista della casa smart; il forno Gourmet Vapour Cook, il piano cottura Virtual Flame. Tutti elementi in grado di dialogare tra loro grazie alla tecnologia.

Gli eventi #HomeSmartHome: passione, convivialità, tempo libero e tecnologia nella casa di tutti

Samsung celebrerà anche la “casa del futuro”, la rinnovata Smart Home con l’iniziativa #HomeSmartHome, un ricchissimo palinsesto di eventi realizzato con Edizioni Zero, che dal 5 al 7 aprile animeranno le serate del Fuorisalone al Samsung District. Una serie di eventi da godersi in tutta “comodità” negli ambienti di casa, sul divano e tra i confort della Smart Home, la casa tecnologica del futuro secondo Samsung, che ospiterà serate a tema dedicate al cinema, alla musica, al food e altro ancora. Tra gli altri eventi da segnalare, ci saranno i talk sul cinema di Fortunato Cerlino, il celebre attore di Gomorra, e quello Fabio Guglione e Fabio Resinaro, o quello sullo spettacolo, con Matteo Corradini e Luca Vecchi dei popolari The Pills. Gli appassionati di cucina, invece, non vorranno perdersi gli showcooking di Valerio Braschi e Gloria Enrico, i primi due classificati dell’ultima edizione di Masterchef. Le serate con Marianne Mirage e LIM faranno, infine, la gioia degli amanti della musica.

Di seguito il programma completo di #HomeSmartHome:

Mercoledì 5 aprile:

18.00 –19.30, talk sul cinema con Fortunato Cerlino

18.30 – 20.30, show cooking di Valerio Braschi & Gloria Enrico

20.30 – 21.30, live concert di LIM

Giovedì 6 aprile:

18.00 –19.00, talk sullo spettacolo, The Pills · Matteo Corradini & Luca Vecchi

18.30 – 20.30, show cooking di Valerio Braschi & Gloria Enrico

19.30 – 20.15, talk sul cinema con Fabio Guaglione & Fabio Resinaro

20.30 – 21.20, live concert di Mirianne Mirage

Venerdì 7 aprile: