Il disturbo ossessivo-compulsivo sarebbe associato a dei geni specifici

In team di ricercatori internazionale ha scoperto le prove che legano il(d'ora in poi DOC) a quattro geni specifici. Nel paper pubblicato su Nature Communications il gruppo descrive l'approccio adottato nell'isolare i geni collegati al DOC e quali sono i risultati di questa ricerca.

Il disturbo ossessivo-compulsivo è considerato un disturbo mentale riconoscibile nelle persone che tendono a ripetere determinati comportamenti perché il cervello gli dice che qualcosa è rimasto in sospeso. Ad esempio delle azioni tipiche sono quelle che riguardano il lavarsi le mani continuamente, controllare se il gas è spento, se la macchina è chiusa, e via dicendo.

Non è conosciuta una cura universale per il DOC anche se studi recenti hanno evidenziato che l'uso di farmaci che aumentano i livelli di serotonina possono aiutare chi è affetto da questo disturbo. I ricercatori di questo nuovo studio hanno ottenuto i campioni genetici di 592 persone affette dal DOC e 560 persone non affette da tale disturbo.



Dai campioni gli studiosi hanno estrapolato 600 possibili geni associati al DOC e in alcuni casi all'autismo (infatti è noto che alcune persone affette da autismo mostrano comportamenti ripetitivi). Tra questi, ce ne sono 4 in particolare che giocano un ruolo importante nel collegare il talamo (struttura del sistema nervoso centrale), lo striato e la corteccia cerebrale. L'isolamento di questi 4 geni è importante perché lo striato invia messaggi alla corteccia tramite il talamo: quest'ultimo sembrerebbe essere il responsabile delle decisioni.



Dunque i risultati della ricerca suggeriscono che questi geni mutati causano un innalzamento o un abbassamento del livello di serotonina che può causare la perturbazione dell'informazione mentre viene interpretata dal cervello, portando dunque a registrare eventi falsi ed influenzando il comportamento della persona che è portata e ripetere determinate azioni.